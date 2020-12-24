Maradona tablosundan kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda, geçen ay ölen ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı M.R.'nin (72) bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.