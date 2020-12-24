Maria’nın çığlığı

Romanya'dan Türkiye'ye 28 yıl önce turist olarak gelen Maria Babes (47) pasaportu çalındığı için Türkiye'de kaldı. Resmi nikah yapamadığı için imam nikahı ile Ahmet Nirce (49) ile evlenen genç kadının 4 çocuğundan 3'ü zihinsel engelli dünyaya geldi. Ancak, genç kadının hayatı, Nirce'nin onu terk etmesi ile karardı. İmam nikahlı eşi, 8 yıl önce bir başka kadınla resmi nikah kıyarken, engelli çocuklar için ödenen aylığın banka kartını da yanında götürdü. 11 yaşındaki kızı Elif ile zihinsel engelli çocukları Murat (19), Şahin (17) ve Muhammed (16) ile tek başına kalan Babes ise yokluğa mahkum oldu. Destek için gittikleri kaymakamlıktan da kovulduklarını anlatan Babes, kızı Elif'in mont desteği için gittiği kaymakamlıkta kapıdaki koruma memurunun 'Sen kimsin de kaymakam sana mont alsın' diyerek kovduğunu söyledi.