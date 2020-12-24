Mersin polisi yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini arttı. Düzenlenen operasyonlarda, 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel bayileri ve alkollü içki satışı yapılan işletmelerdeki kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimlerini arttırdı. Denetlemelerde, içkilerin bandrolleri ve işyerlerinde etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi.

Sahte içki içilmesinin önlenmesi kapsamında belirlenen adreslere de operasyon düzenleyen KOM ekipleri, Yenişehir ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde ve Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki adreslerde, 309 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan H.Ö., M.K., C.K., E.Y. ve M.T. hakkında adli işlem yapıldı.