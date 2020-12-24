Son dakika haberler… Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerinde ülkenin doğu kesimlerine doğru sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşüş yaşayacağını ifade ederken geçtiğimiz gün akşam saatleriyle beraber Rize Artvin gibi birçok ilde yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu…
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!
Bugün sabah saatlerde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumu tahminlerine göre; yağışlı bölgeler için Meteoroloji uyarıları peş peşe geldi…
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Az bulutlu