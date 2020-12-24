Murat’ın emanetleri sahipsiz kalmadı

Ağrı'da 5 Aralık gecesi Abide mahallesinde evde elektrikli sobadan çıkan yangında özel güvenlik görevlisi Özgür Murat (37) ve çocukları Abdülkadir (11) ve Esmanur Murat (12) hayatını kaybetti. Anne Melek (32) ve diğer çocukları Burak (6) ve Ecenur Murat (3) balkondan atlayarak kurtulmuştu. Ailenin 8 yaşındaki kızları Ecrin ise komşularında olduğu için şans eseri ölümden döndü. Yangın çıkan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ağrı Kızılay Şubesi tarafından, 'Özgür Murat'ın emanetlerine sahip çık' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Binlerce Ağrılı destek oldu.Olayın hemen ardından başlatılan kampanyada 10 gün içinde 345 bin lira toplandı. Bin 500'ün üzerinde bağışçı, daha önce kirada oturan aileye yeni ev alınması için destek oldu. Ailenin istediği yerde ev alındı. Evin tapusu ise anne ve 3 çocuğunun üzerine müşterek olarak yapıldı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rahmetli Özgür zaten kirada oturuyordu. Aileye nerede ev almak istediklerini sorduk. Sonuçta kendileri yaşayacaklar. Sadece nakit yardımı değil evin beyaz eşyasını karşılayacak esnafımız, halılarını alacak esnafımız, boyasını yapacak ustalarımız da oldu. Çok duygusal mesajlar geldi. Bir bağış 6 lira 85 kuruştu. Belli ki hesabında olan tüm parası buydu ve bunu gönderdi. Öğrenci olanlar vardı. Özgür kardeşimizin emanetlerine Ağrı halkı sahip çıktı. İnşallah bundan sonraki yaşantılarında da bu halk hep yanlarında olacak. Çocuklara burslar bağlandı."Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Melek Murat, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. İlk günden beri devletimizin ve milletimizin hem maddi hem manevi desteğini yanımızda hissettik. Yalnız bırakmadılar. Şu an çocuğumun tedavisini takip ediyorum. Ona baktıkça evlatlarım ve eşim aklıma geliyor. Çok üzülüyorum" dedi.