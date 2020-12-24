Noel öncesi manastır ve kiliseleri dezenfekte edildi

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur için bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de yaşayan Süryani vatandaşlar, 25 Aralık Cuma günü manastır ve kilisede Noel ayini düzenleyecek.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla düzenlenecek Noel ayini öncesi tarihi Deyrulzafaran Manastırı ve Kırklar Kilisesinde, dezenfekte çalışması yaptı.

Tarihi Kırklar Kilisesinin başpapazı Gabriel Akyüz de yetkililere teşekkür ederek ayin öncesi hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Akyüz, Noel Ayininin sınır sayıda katılım ve maske, mesafe hijyen kuralları kapsamında yapılacağını dikkat çekti.

Deyrulzafaran Manastırı girişinden başlayan ekipler, Noel ayinin yapılacağı mekan ve oturma alanlarını yaptıktan sonra Kırklar Kilisesi'ne geçti. Ekipler, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaşın katılacağı Noel ayinin yapılacağı mekanlar ile yoğun kullanılan alanları dezenfekte etti.

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tüm ilçelerde resmi kurumlar, iş yerleri, fırınlar, eczaneler, pazar yerleri, hastaneler, toplu taşıma araçları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.