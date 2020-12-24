Norduz koyunu tescillendi

Dünyada sadece Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde bulunan bu koyun türü, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneği ile biliniyor. Norduz koyunu, uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruklu, siyah beyaz ve kül renkli, erkekleri boynuzlu, dişilerinin ise yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir ırk olarak öne çıkıyor. 2018 yılında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının ardından Norduz Koyununun koruma altına alınması için ise kollar sıvandı.

VAN'A HAS 'NORDUZ' KOYUNU

Van Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, "Norduz Koyunu çok önemli bir hayvandır. Sadece Norduz'da yetiştiriyor. Köyler boşaltıldıktan sonra nesli tükenme noktasına geldi. Çok az sayıda koyun kalmıştı. Son yıllarda bu sayı arttırıldı. Bu konuda çok iyi bir çalışma yapılmalı. Tüm kurumlar bu konuda önemli çalışmalar yapmalı. Bu çalışmalara biz borsa olarak destek vermeye hazırız" dedi.

BU KOYUNUMUZ TÜRKİYE'DE TEKDİR

Süer konuşmasının devamında şunları söyledi: "Norduz koyun çok önemlidir. Norduz çok geniş bir alandır. Koyunlarımız merada uzun aylar besleniyor. Tüm çalışmaları da destekliyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu koyunumuz Türkiye'de tekdir. Ve ırk olarak çok farklı bir hayvandır. Biz Vanlılar olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Tüm STK'lar olarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

NORDUZ KOYUNU ÜRETİCİLERİNE ARTI BİR DESTEK VERİLMELİ

Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe de konuşmasında, Norduz Koyununun endemik olduğuna dikkat çekerek, Norduz koyununun korunması ve bütün dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Özgökçe, "Norduz koyunu üreticilerine artı bir destek verilmesi ve bu türün üretilmesi için teşvik edilmesi gerekiyor. Bölgemizde böyle endemik bir türün olması çok değerlidir. Tanıtım noktasında daha çok çalışmalıyız. Van küçükbaş hayvancılığın merkezi konumundadır. Ama buna rağmen potansiyelimizin çok altındayız. Üreticilerimize gerçek anlamda destek verilmelidir. Böyle özel türlerin yetiştiriciliği içinde bir takım projeler geliştirilmelidir." dedi.