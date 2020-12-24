O kadın dehşeti anlattı

İstanbul Harbiye'deki özel bir diş polikliniğinde hekim asistanı olarak çalışan Hediye D. (34) kadın iş arkadaşı tarafından dakikalarca darp edildi. Güçlükle kaçıp kurtulan Hediye D. şikâyetçi oldu. Başsavcılık şüpheli kadının ifadesini aldı. Dayakçı kadının işine son verildiği öğrenildi. Yaşadığı şiddet dolu anları anlatan Hediye D. şöyle dedi:Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşım Meryem ile birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık. Dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi. Ben bir şey söylemedim, telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda her şeyi ben yapmak zorunda değilim gibi söylemlerde bulundu.Daha sonra koridora çıktığımda, bir anda üzerime saldırdı saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafama defalarca vurdu, aynı zamanda kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı, yere düştüğümde de defalarca belime tekmeler attı. Ben kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurmaya devam etti. Meryem isimli şahsın elinden kaçıp apartman dışına çıktım. Çevredeki esnaf yardım etti. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Beni darp eden ve hakaret eden kadından şikâyetçiyim.