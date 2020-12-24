Oğlu için televizyon istedi belediye karşıladı

Batman'da belediyenin organize ettiği mahalle buluşmalarında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'den 10 yaşındaki oğlunun okul derslerin takip edemediğini ve derslerinden geri kalmaması için televizyon talep eden Birgül Güneri'in talebi Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentin dört bir yanında organize edilen mahalle buluşmalarında vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları çözüme kavuşturuyor. Tilmerç mahalle buluşmasında 10 yaşındaki oğlu ile tek başına yaşayan Birgül Güneri, evinde televizyon ve internet olmadığı için oğlunun okul derslerini takip edemediğini belirterek Vali Şahin'den televizyon talebinde bulunmuştu.

Annenin oğlu için talebine kayıtsız kalmayan Vali Şahin, Güneri ailesinin televizyon talebinin yerine getirilmesi için Belediye Sosyal İşler Müdürlüğüne talimat verdi. Vali Şahin'in talimatı üzerine harekete geçen Belediye Sosyal işler Müdürlüğü, Güneri ailesini ziyaret ederek talep edilen televizyonun kurulumunu gerçekleştirdi. Televizyon talebine kayıtsız kalmayan Vali Şahin'e ve belediye ekiplerine teşekkür eden anne Birgül Güneri, oğlunun evde okul derslerini takip edeceğinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.