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Otoparkta yanan kamyonette iki ceset bulundu

'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Otoparkta yanan kamyonette iki ceset bulundu
Olay, dün 20.00 sırlarında Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta yapılan incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğu fark edildi. Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Otoparkta yanan kamyonette iki ceset bulundu
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