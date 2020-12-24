Pınar’ın öldürüldüğü bağ evinde keşif yapıldı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetindeki detayların ortaya çıkması için yargılamayı yapan mahkeme heyetince, bağ evinde keşif gerçekleştirildi. İki saat süren keşfe, 'yardım ve yataklık' ile suçlanan kardeşi Mertcan Avcı ile birlikte tutuklu bulundukları cezaevinden getirilen katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü cinayette kullandığı varil ve palet ile göstererek anlattı. Keşfin ardından Avcı kardeşler, jandarmalar tarafından cezaevi aracı ile Afyonkarahisar Cezaevi'ne götürüldü.