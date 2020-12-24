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Polis her yerde onu arıyordu... Son 'işinde' yakayı ele verdi

Hakkında 48 ayrı arama kararı bulunan kişi, sanal satış sitesi üzerinden otomobil satışı vaadi ile dolandırıcılık yapmaya kalkınca yakayı ele verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:53 ABONE OL
Polis her yerde onu arıyordu... Son 'işinde' yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün otomobil satın almak için Malatya'dan Sivas'a gelen K.A. otomobil satın almak istediği kişi tarafından 147 bin 500 TL dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu. A.K. sanal satış sitesi üzerinden gördüğü otomobil için ilk etapta 500 TL kaparo ödediğini ardından ise 147 bin 700 TL'sini dolandırıcıya kaptırdığı iddiasında bulundu.

Şikayet üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışma neticesinde zanlının, hakkında 48 ayrı arama kararı bulunan ve hakkında verilmiş 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. olduğu tespit edildi. B.G.'nin Sivas'ta bulunan ikametine yapılan aramada bulunan 65 bin TL para ve iki adet cep telefonuna el konuldu. B.G. polis tarafından gözaltına alındı.

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Polis her yerde onu arıyordu... Son 'işinde' yakayı ele verdi
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