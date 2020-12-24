Rize’de fırsatçılar dükkan kiralarını iki katına çıkardı

Rize'de kentsel dönüşümün birinci etap çalışmaları başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş, yıkılma riski olan binaların boşaltılması için mülk sahipleri ve kiracılara yazılar ulaştı. Çok sayıda işyerinin yıkılacağı kentsel dönüşüm kapsamında işletmeciler kendilerine yeni yer bakmaya başlarken, bu durumu fırsata çeviren bazı dükkan sahipleri kira fiyatlarını iki katına çıkardı.

Yıkılacak bloklarda esnaf olan Selim Kaya artan fiyatların kendilerini mağdur ettiğini belirterek" Fiyatlar anormal derecede yükseldi mülk sahibi olanlar, belediyenin yıkıma başlayacağını duyunca kiraları yükseltti. 5 Bin lira kirası olan yere şimdi 8 – 9 Bin lira istiyor. Kimisi ise 2 seneliğini peşin istiyor. "ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Yusuf Yazıcı ise bu ay sonuna kadar dükkanları boşaltmak zorunda olduklarını ifade ederek "6 ay önce 8 bin lira kira isteyenler şimdi iki katını istiyor. Üstüne birde 1 yıllık peşin vereceksin diyorlar. Hayatımızı sürdürmemiz için mecburen başka bir yere işyerimizi taşımak zorundayız. Rize küçük bir yer olduğundan şuan dükkanlara çok talep var. Bunu da fırsata çevirdiler. " söylemlerinde bulundu.