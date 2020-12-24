Sancaktepe’de yüzey parlatma yapılan atölyede yangın

Yangın, 01.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta bulunan yüzey parlatma yapılan bir atölyede çıktı.Bilinmeyen bir sebeple atölyeden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Sancaktepe, Ümraniye ve Sultanbeyli'de olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.İtfaiye ekipleri, atölyede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında atölye kullanılmaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.