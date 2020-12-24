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’de yüzey parlatma yapılan atölyede

’de yaklaşık 250 metre karelik alana sahip olan yüzey parlatma yapılan atölyede çıkan yangında işyeri kullanılmaz hale geldi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 02:32 ABONE OL
Sancaktepe’de yüzey parlatma yapılan atölyede yangın
Yangın, 01.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta bulunan yüzey parlatma yapılan bir atölyede çıktı.



Bilinmeyen bir sebeple atölyeden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Sancaktepe, Ümraniye ve Sultanbeyli'de olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.



İtfaiye ekipleri, atölyede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında atölye kullanılmaz hale geldi.



Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Sancaktepe’de yüzey parlatma yapılan atölyede yangın
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