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Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir karar Resmi Gazate'de yayımlandı. Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mersin'e atandı. Şanlıurfa'ya ise Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:11 ABONE OL
Şanlıurfa Başsavcısı değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yeni bir kararname yayınlandı. Yeni kararname ile Şanlıurfa başsavcısı değişti. Buna göre Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mersin'e atandı. Şanlıurfa'ya ise Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

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Şanlıurfa Başsavcısı değişti
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