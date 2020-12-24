Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yeni bir kararname yayınlandı. Yeni kararname ile Şanlıurfa başsavcısı değişti. Buna göre Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mersin'e atandı. Şanlıurfa'ya ise Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.