Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir karar Resmi Gazate'de yayımlandı. Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mersin'e atandı. Şanlıurfa'ya ise Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yeni bir kararname yayınlandı. Yeni kararname ile Şanlıurfa başsavcısı değişti. Buna göre Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mersin'e atandı. Şanlıurfa'ya ise Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.