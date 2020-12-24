Şanlıurfa’da hırsızların yeni hedefi bağ evleri oldu

Şanlıurfa Karaköprü'de bağ evlerinin bulunduğu bir mahalle, hırsızların uğrak yeri haline geldi. Bağ evi sahipleri, pandemiden dolayı hafta sonları gittikleri evleri hedef alan hırsızlardan bıkmış durumda. Son olarak daha önce girdikleri eve ikinci kez giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca başka bir evi soydu.

Karaköprü Çamlıyayla Mahallesindeki bağ evleri, hırsızların hedefi haline geldi. Öyle ki, bir kez girdiklere evlere ikinci kez soymaya çalışan hırsızlar, son bir ayda 6 evi soydu. Son olarak iki ay önce girdikleri evde çalabildikleri ne varsa alan hırsızlar, aynı eve ikinci kez girdi. Evi karıştıran hırsızlar, bir şey bulamayınca aynı sokaktaki bir başka yan bağ evine girdi. Burada deponun kapısını kıran hırsızlar, çapa makinesi ile hızar makinesini aldı. Depodaki kazma ile bağ evinin kapısını kırarak içerideki ses sistemi ve dolaptaki alkollü içecekleri de çalan hırsızların bağ evi sahibine verdiği zarar yaklaşık 7 bin lira. Ev sahibi Mehmet Polat, 'Hırsızlardan bıktık' diyerek başına gelen duruma sitem etti.

BAĞ EVİNDE KORKUMUZDAN KALAMIYORUZ

İki ayda evine ikinci kez hırsız giren Ömer Aydın ise artık bağ evinde kalmaktan korktuğunu söylüyor. Bu sabah saatlerinde komşusunun telefonla arayarak 'bağ evlerimize yine hırsız girmiş' diye haber verdiği Aydın, "Eve geldiğimde, daha önce içeri girdikleri gibi yine demir korkulukları kırıp, camı patlatarak eve girmişler" dedi. Aydın, mahalleyi hedef haline getiren hırsızlıklardan bıktıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "İki ay önce soydukları için işlerine yarayan ne varsa zaten götürmüşler. Bu defa etrafı dağıtıp bir şey bulamayınca çıkmışlar. Acaba biz buradayken bu hırsızlar gelirse ne olurdu? Biz burada olsaydık belki pencerelere zarar verdikleri gibi bize de zarar verirlerdi. Bağ evim var ama hırsızların korkusundan gelip kalamıyorum burada. Hırsızların girdiği evlerde inceleme yapan jandarma ve polis, bağ evlerini soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.