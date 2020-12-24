Şanlıurfa’da kamyonet elektrik tellerini çarptı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi çıkışında Çatak yolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgilere göre kaza Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi çıkışında Çatak yolu mevkiinde meydana geldi. 31 RAK 63 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet kazayla beraber elektrik direğine çarptı. Elektrik direğinin kamyonetin üstüne yatmasıyla sürücüsü kısmı zarar görmedi. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.