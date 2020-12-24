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’da trafik kazası: 1 ölü

’nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki genç çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 21:36 ABONE OL
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza Akçakale ilçesine bağlı Akdiken kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil karşıdan karşıya geçen 14 yaşındaki İ.B isimli genç çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 14 yaşındaki İ.B isimli genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
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