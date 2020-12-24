Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza Akçakale ilçesine bağlı Akdiken kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil karşıdan karşıya geçen 14 yaşındaki İ.B isimli genç çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 14 yaşındaki İ.B isimli genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.