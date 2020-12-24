Dünün Sayısal Loto Sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü 90 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını şans oyunu severlere dağıtmak için MP TV üzerinden canlı çekiliş düzenlemeye devam ediyor. Şans oyunu severlerin heyecan ve merakla beklediği 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyenler tarafından 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ sorgulama ekranı detaylarına buradan erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İstanbul stüdyolarında gerçekleşen MP TV canlı çekilişiyle 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;