Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, hafta sonu seyahat kısıtlaması geldi mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakanlık tarafından gönderilen genelge kapsamında akşam 21.00 ile bir sonraki gün 05.00 arasında uygulanan hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı haricinde vatandaşlar şehirler arası seyahat yapabiliyor…

Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı?

Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),