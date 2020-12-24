Coronavirüs salgını devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar gündemden düşmüyor. Salgınla mücadele topyekun sürerken iller arası seyahat yasağının olup olmadığı vaka sayısına bağlı olarak belirleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonları ve hafta içi seyahat yasağının olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabiliyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, hafta sonu seyahat kısıtlaması geldi mi?
Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınırken iller arası seyahat kısıtlaması hafta sonları uygulanıyor. Muaf olanlar seyahat edebiliyorken konuya yönelik araştırmalar sürüyor…
Bakanlık tarafından gönderilen genelge kapsamında akşam 21.00 ile bir sonraki gün 05.00 arasında uygulanan hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı haricinde vatandaşlar şehirler arası seyahat yapabiliyor…
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,