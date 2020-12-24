Şehitler tepesinde lavanta kokusu esecek

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'ne Yasin Börü Ormanı'nın oluşturulduğu "Şehitler Tepesi"ne şimdi de Trabzon'da yiyecek çalan teröristleri ihbar ederken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül Ormanı oluşturuldu. 25 dönümlük alan üzerine 10 bin fidan dikilerek oluşturulan ormanda 20 bin lavanta fidanı daha ekildi.

"BİRİ KUZEY YILDIZI, DİĞERİ GÜNEY YILDIZI"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, tarihin her döneminde ülkenin dış mihrakların hedefinde olduğunu ancak bu necip milletin bu toprakları kanları pahasına savunduğunu söyledi. Rektör Durmuş, "Birisi Türkiye'nin Kuzeyinde Trabzon'da, biriside Türkiye'nin Güneydoğu'sunda Diyarbakır'da iki şehidimiz. Ben onlara birine Kuzey Yıldızı, diğerine Güney Yıldızı diyorum. Türkiye'nin birleştirici evlatları, Türkiye'nin öz evlatları iki değerli şehitlerimiz. Yasin Börü evladımız bölgenin uyanışına vesile oldu. Vahşet içerisinde şehit edildi. Öyle bir şehit edildi ki annesi onu tanıyamaz haldeydi. Üstündeki kıyafetlerden tanıdı. Eren Bülbül de 15 yaşında o da teröristlerin yerini gösterirken şehit oldu. Biz 15'liler yüzünden vatan olabildik. Onların adını oluşturduğumuz ormanda yaşatacağız" dedi.