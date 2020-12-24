SHGM Nevşehir Valiliğine 100 adet tablet hediye etti

Nevşehir Valiliğinden düzenlenen törenle SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici tarafından öğrencilere iletilmek üzere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e 100 adet tablet teslim edildi.

Törende konuşan Vali Becel, tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede iletileceğini söyledi.

Becel, "Geçen sen ikinci dönem ve bu sene birinci dönem okullarımız uzaktan eğitim öğretimlerini devam ettiriyor. İkinci yarıya kadar bu şekilde devam edilecek. Bu süreçte evlatlarımızın bilgisayar ve tablet ihtiyaçları ortaya çıktı. Türkiye'de her zaman olduğu gibi Türk insanının yüce gönüllülüğü burada da ortaya çıktı. Herkes kendi gücü nispetinde sürece destek vermeye gayret gösteriyor. Nevşehir de bunun güzel örneklerini veriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün aldığımız 100 tane tableti öğrencilerimize en kısa sürede ileteceğiz ve eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi noktasında büyük bir destek olacak." dedi.

SHGM Genel Müdürü Kesici de bölgede faaliyet gösteren balon firmalarının desteğiyle tabletlerin alındığını belirterek, şunları söyledi: "Bu bölgede çalışan balon sektörümüzün bölgemize, çocuklarımıza bir katkısı olsun düşüncesiyle arkadaşlarımızla istişare ettik. Balon sektörü temsilcileri kendi aralarında istişare etti ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliğine 100 adet tablet takdim ettik. Ürünümüz hem estetik açıdan güzel hem de her türlü ihtiyacı karşılayacak düzeyde. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sektör temsilcisi arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde insanımızın yanında olduklarını göstermiş oldular."