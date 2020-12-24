Sivaslı çiftçiye toplam 400 Milyon lira destek sağlandı

Sivas Valisi Salih Ayhan ilk olarak, Süt Sığırcılığı Modernizasyonu Projesi kapsamında TKDK tarafından destek alan Ahmet Özdemir'e ait işletmeyi ziyaret ederek, işletme sahibi ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, TKKD İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

400 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, idarecilik anlayışında; eğitimi merkeze alan, tarımı önceleyen sanayi ve turizmi de bunlarla birlikte yürütüp bir modeli sürdürmek olduğunu belirterek, "Dolayısıyla üretim ve istihdam odaklı bir anlayışımız var. Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Bunlardan en önemli faaliyet kollarımızdan birisi de çiftçimizi doğrudan destek olan TKDK, şuana kadar yaklaşık olarak 400 milyon lira bir destek sağladı. 2020 yılı içerisinde de yaklaşık 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı. Bunları da sahada ziyaret ederek görüyoruz." dedi.

Vali Ayhan, daha sonra Merkez Demiryazı köyüne geçerek, 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesinden destek alan; Nurettin Erdemir, Davut Ustanoğlu, İsmail Eren, İsmail Gökdemir, Osman Erdemir, Muhittin Yerlikaya ile Recep Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

HEDEF 1 MİLYON KÜÇÜKBAŞ

Temmuz ayında Ziraat Bankası ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Vali Ayhan, "1 yıl ödemesiz, 6 yıl eşit taksitli ve sıfır faiz kredi karşılığında bir proje gerçekleştirdik. 3 bine yakın çiftçimizin müracaatı oldu. Bunlardan 621'i onaylandı ve 25 milyon lira kredi sağlandı. Demiryazı köyünde çiftçilerimizin mutluluğunu görmeye geldik. Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 1 milyona çıkartarak Sivas'ın dağını, taşını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.