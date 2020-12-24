Son dakika: 10 günlük eşini öldürmüştü! O cinayette flaş gelişme

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın öldürme kastı ile hareket ederek eşi olan maktulü öldürerek 'nitelikli kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Sanığın önceki savunmalarında eşinin kendisini aldattığına ilişkin savunmalarına itibar edilemeyeceği açıklanan mahkeme kararında, "Sanık kendisi Almanya'da iken maktul eşinin başka erkeklerle konuşup görüştüğünü savunmuştur. Ancak taraflar arasındaki whatsaap yazışmalarında maktulün, 'seni mi boynuzladım, beni biriyle mi bastın, ne yaptım sana, sen bana aleni iftira attın, ben gene affettim, ben seni kaç kere affettim, sen de affet, o kızgınlıkta olan bir şeydi, ben hiçbir şey yapmadım, ben de rahatım, ben ihanet etmedim, boynuzlamadım, çok konuşmayıp geleceksin buraya, bu teli gereken yere götüreceksin ve kimle konuştuğumu çıkartacaksın, ha öyle bir şey çıkmazsa o zaman olacaklardan ben asla sorumlu değilim, dahası da senin de benimde kim ne konuşmuş çıkartırız, ben her şeye hazırım, kimin yalan dolan yaptığını bırak mahkeme çıkartsın, Allah da biz de biliyoruz ki yalan ile kurulmadı bu evlilik, ama yalan ile iftira ile bitecek, ben hazırım, sana yakışan buydu, hakkını helal et, bir daha beni de sesimi de asla duyamayacaksın, kimseye veremeyecek hesabım yok, rabbim bilir ben sana yalan söyleyerek bir ilişkiye başlamadım, ben dürüst oldum' sözleri, ayrıca maktulün sanıktan 17 yaş küçük olduğu, sanığın maktulü kendisine aldattığını itiraf ettiğini belirttiği, ancak maktulün ise böyle bir şey olmadığını beyan ettiği görülmüştür. Sanığın kıskançlık içerisinde olduğu, maktulün sürekli kendisini aldattığını söylediği, maktulün ise böyle bir durum olmadığına ilişkin sanığı ikna etmeye çalıştığı ve maktulün sanıktan ayrılmak istediği düşünüldüğünde haksız tahrik hükümlerinin oluşmadığı anlaşılmıştır" denildi. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığını belirten mahkeme, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda Beytullah Güraslan'ın cezai sorumluğunun tam olduğu açıklanmıştı. Geçen celse esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, maktul Fatma Güraslan ile sanık Beytullah Güraslan'ın olaydan yaklaşık on gün önce resmi nikahla evlendiklerini ve sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurtdışına çıktığını belirtmişti. Beytullah Güraslan'ın yurtdışından döndüğü gün maktul eşiyle arasında tartışma çıktığını belirten savcı, sanığın mutfakta bulunan bıçak ile eşinin vücuduna 21 kez vurarak öldürdüğünü ifade etmişti. Tutuklu sanık Beytullah Güraslan'ın soruşturma aşamasındaki ifadesini de esas hakkındaki görüşünde açıklayan savcı, sanığın olay gecesi eşinin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini ve olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için yeterli delilin bulunmadığını ifade etmişti. Savcı, Beytullah Güraslan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. İddianamede Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018 günü öldürülen maktul Fatma Güraslan ile eşi Beytullah Güraslan'ın cinayetten 10 gün önce evlendikleri anlatılıyordu. Beytullah Güraslan'ın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı, olay gecesi maktul eşiyle telefonda görüştükten sonra İstanbul'a geldiği ve evde aralarında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede sanığın eşini 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia ediliyordu.