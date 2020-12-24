SON DAKİKA! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 83 milyona indirim ve hibe desteği! Hibe desteği başvuruları ne zaman?

Hibe desteği başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hibe desteği ve indirim paketi Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Hükümet yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan, işveren, esnafı rahatlatacak kararları devreye soktu. Kovid-19'dan etkilenen çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimi 5 ay daha devam edecek. Peki, Hibe desteği başvuruları ne zaman? İşte konuya ilişkin ayrıntılar
Yaklaşık 2.5 milyon esnafa nefes aldıracak olan bin liralık hibe ve kira desteğinin detayları belli oldu. Milyonlarca çalışanın işini koruyan kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı. Yeni kararla, 31 Aralık öncesi başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. Turizm tesisleri için borç ertelemesine gidildi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler…
KISA ÇALIŞMA DESTEĞİ SÜRECEK
Milyonlarca çalışanı korumaya alan, işvereni rahatlatan kısa çalışma ödeneğinde önemli bir karar alındı. Kısa çalışma ödeneği başvurularında son tarih 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan işyerleri, 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda, 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. İşyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini bildirerek başvuru yapabilecek.
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HİBE VE KİRA YARDIMI
2.5 milyon esnafa ilişkin hibe (doğrudan gelir kaybı desteği), kira yardımı da başlıyor. Esnafa verilecek destekler Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanacak program kapsamında ödenecek. Gelir kaybı desteği üç ay ödenmek üzere 1.000 lira olacak. Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara büyükşehirlerde faaliyet gösterenlere 3 ay ödenmek üzere 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin kira destek tutarının altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği ödemesi yapılacak.