SON DAKİKA! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 83 milyona indirim ve hibe desteği! Hibe desteği başvuruları ne zaman?

Hibe desteği başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hibe desteği ve indirim paketi Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Hükümet yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan, işveren, esnafı rahatlatacak kararları devreye soktu. Kovid-19'dan etkilenen çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimi 5 ay daha devam edecek. Peki, Hibe desteği başvuruları ne zaman? İşte konuya ilişkin ayrıntılar

KRİTİK PAKET DÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Yaklaşık 2.5 milyon esnafa nefes aldıracak olan bin liralık hibe ve kira desteğinin detayları belli oldu. Milyonlarca çalışanın işini koruyan kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı. Yeni kararla, 31 Aralık öncesi başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. Turizm tesisleri için borç ertelemesine gidildi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler…