Olay tarihinde 9 yaşında olan Filiz G.'nin üvey kızı A.Ö.'nün ifadesinde, evlerinde gördüğü ve eşkalini verdiği kişinin İ.S. ile örtüştüğünü söylediğini aktaran E.A., duruşmada şunları söyledi:

"2005 yılında olay günü eve geldiğinde tedirgin hareketler sergiliyordu. Arkadaşı olan H.A. ile birlikte ev dışında da telaşlı halleri dikkatimi çekmişti. 'Ne oldu?' diye sorduğumda, bir şey söylemedi. Ertesi gün onu karakoldan çağırmışlar. İfade vermiş. Neden karakola çağrıldığını sorduğumda, işiyle ilgili bir konu hakkında ifadesine başvurulduğunu söylemişti. Ben durumdan şüphelendim ve karakoldan bu konuda bilgi talep ettiğimde, Filiz G. isimli bir kadının öldürüldüğünü, eşimin bu olayla ilgili ifade verdiğini öğrendim. Akşam eşime sorduğumda Filiz'in hayat kadını olduğunu, kendisi ile daha önce birlikte olduklarını, kendisine kurbanlık aldığını ve maktulün kurbanlık parasını ödemediğini söyledi. Hatta ölüm olayından bir gün önce maktul ile tartıştıklarını ve bu nedenle de ifadeye çağrıldığını belirtti. Ancak kendisi maktulün öldürüldüğü saatlerde bir marketten yapmış olduğu alışveriş fişini karakola sunmasıyla serbest kalmış. Ayrıca bana katilin yakalandığını söyledi."

Eski eşiyle huzurlu bir evlilik hayatlarının olmadığını, sürekli şiddet gördüğünü anlatan E.A., "Maktulün ölümünden sonra eşim 1 yıl boyunca benimle iyi geçindi. Bu durum dikkatimi çekmişti. En son 2019 Aralık ayında eşimin beni bir başka kadınla aldattığını öğrendim. Ben bu durumu birlikte olduğu kadının kocasına söyleyeceğimi ifade edince yine aramızda şiddetli tartışma yaşandı. 2020 Şubat ayında anlaşmalı boşandık. Mart ayında İstanbul'a çocuğumun yanına gittim" dedi.