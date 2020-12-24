Son dakika: Emre Mays’ın katilinin babası ve kardeşi adliyeye sevk edildi

AİLECEK GÖZALTINDALAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın geçtiğimiz 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Diğer iki kişinin ise babası Gazi K. ve yine kardeşi olan Davut K. olduğu öğrenildi.

YARALANAN SAHIS EMRE'YE BENZETİLMİŞ

Saldırıda yaralanan Batuhan K'nın ise Akın K'nın Emre Tyler Mays'ı benzettiği için öldürdüğü kişi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişiden baba Gazi K. ve Davut K.Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Muhammed K'nın ise hastanedeki işlemleri devam ediyor.