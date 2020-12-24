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Son dakika: Emre Mays’ın katilinin babası ve kardeşi adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan motosikletli iki ayrı kurye grubunun arasında başlayan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Ozan Tekcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden ikisi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Ocak ayında hasmına benzetilerek Emre ’ı öldüren Akın K’nın  iki kardeşi ve babası olduğu öğrenildi. Son dakika haberine göre baba Gazi K. ile Davut K. adliyeye sevk edildi. Olayda silahı kullandığı tespit edilen Muhammed K.’nın ise hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:37 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:58 ABONE OL
Son dakika: Emre Mays’ın katilinin babası ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde önceki gün akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçen yıldan beri aralarında lokanta devri yüzünden husumet bulunan ve akraba olan iki ayrı kurye grubu arasında sabah saatlerinde kavga çıktı. Olayın ardından kavgaya karışan bir grup, polis merkezine giderek diğer grup hakkında şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkan grup, şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında gelen diğer gruptaki Muhammet K.; "Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste" diyerek belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açmaya başladı.

KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Şikayete gelen grubun kaçmasının ardından onları kovalayan Muhammet K. rastgele ateş açmaya devam etti. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.'nın karnına isabet etti. Batuhan K., kanlar içinde yere yığılırken, kurşunlardan kaçmak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan Ozan T., kuzeni olduğu öğrenilen Muhammet K., tarafından başına ateş edilerek öldürüldü.


Emre Tyler Mays

POLİS OLAY YERİNDE YAKALADI

Olay esnasında polis merkezinden çıkan polis ekipleri de saldırgan Muhammet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayın ardından yaralılardan Batuhan K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Etkisiz hale getirilirken yaralanan saldırgan Muhammet K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Emre Tyler Mays

AİLECEK GÖZALTINDALAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın geçtiğimiz 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Diğer iki kişinin ise babası Gazi K. ve yine kardeşi olan Davut K. olduğu öğrenildi.

YARALANAN SAHIS EMRE'YE BENZETİLMİŞ

Saldırıda yaralanan Batuhan K'nın ise Akın K'nın Emre Tyler Mays'ı benzettiği için öldürdüğü kişi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişiden baba Gazi K. ve Davut K.Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Muhammed K'nın ise hastanedeki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Emre Mays’ın katilinin babası ve kardeşi adliyeye sevk edildi
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