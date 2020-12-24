Son dakika: Emre'ye kıyan caninin abisi kuzenini öldürdü!

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardındaki sır perdesi aralandı. Lokanta devrinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geçen yıldan beri aralarında husumet bulunan iki akraba grubu arasında kavga çıktı. Taraflardan biri diğeri hakkında şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Çıkışta iki grup yine karşı karşıya geldi. Muhammet Kutlu, 'Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste' diyerek sağa sola silahla ateş açmaya başladı.



