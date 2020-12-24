Son dakika: Emre'ye kıyan caninin abisi kuzenini öldürdü!

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardındaki sır perdesi aralandı. Lokanta devrinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geçen yıldan beri aralarında husumet bulunan iki akraba grubu arasında kavga çıktı. Taraflardan biri diğeri hakkında şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Çıkışta iki grup yine karşı karşıya geldi. Muhammet Kutlu, 'Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste' diyerek sağa sola silahla ateş açmaya başladı.
Kutlu'nun 'kardeşim' diye bahsettiği kişi, 7 Ocak'ta tedavi için Şişli Etfal Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'i Acil Servis önünde sedyedeyken bıçakla öldüren tutuklu sanık Akın Kutlu'ydu. Akın Kutlu, Emre'yi o gün yine kavga ettikleri akraba grubundaki Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği için cinayeti işlemişti.
Emre Tyler Mays
Önceki günkü olayda, Muhammet Kutlu'nun silahından çıkan kurşunlar kendi kuzeni Ozan Tekcan ile Emre Tyler Mays'in benzetildiği Batuhan Karanlıklıoğlu'na isabet etti. Ozan Tekcan öldü, Karanlıkoğlu ise yaralı kurtuldu.
Emre Tyler Mays
Silah sesleri üzerine polis merkezinden çıkan memurlar, Muhammet Kutlu'yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bu sırada yaralanan saldırgan hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri baba Gazi Kutlu ile oğlu Davut Kutlu'yu da gözaltına aldı. Baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Muhammet Kutlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.