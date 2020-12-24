Son dakika: Eski sevgili kabusu yaşatmıştı! Mahkemede kıskaçlık itirafı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cemal Albayrak mahkemede yaptığı savunmada, Buse Güler'in eski kız arkadaşı olduğunu ancak daha sonra bazı problemlerden ötürü ayrıldıklarını belirterek, "Yurt dışına gidecektim ve tesadüf eseri kendisini gördüm. Yanında bir başka erkek şahıs vardı, samimi görünüyorlardı. Erkek şahıs ayrılınca kendisi ile konuşmak istedi. Yanındaki kişinin kim olduğunu sordum. O da bana 'Sana ne' diye cevap verdi. Bunu hazmedemeyerek yanımdaki ruhsatsız tabancamı çıkartıp iki metre mesafeden iki el ateş ettim. Bir anlık öfkeme yenildim. Pişmanım" diye konuştu.

"ORMANA ÇAĞIRDI"

Sanıktan şikayetçi olan Buse Güler ise "Geçmişte arkadaşlığımız olmuştu, ancak olay öncesinde kendisinden ayrıldım. Sanık bunu bir türlü kabullenememişti. Sık sık bana mesajlar atıyordu. Ben bunları engelliyordum, cevap vermiyordum. Olay günü sabahı için beni Gazi Kent Ormanı'na çağırdı, bir yüzleştirme yapacağından bahsediyordu. Ayrıca ölümü çağrıştılar şarkılar sosyal medyadan gönderiyordu. Çağırdığı yere gitmedim ve mesajına cevap vermedim. Akşamında işyerinden çıktıktan sonra kendisini beni bekler şekilde gördüm. Görmezden gelerek karşıya geçtim ama peşimden geldi ve hiçbir şey söylemeden silah çekerek ateş etti. Ben sadece 'yapma' diyebildim. Ondan sonra iki el önden iki el de arkadan ateş etti. Daha sonra kaçtı" dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki Buse Güler'in avukatı Hilal Özegen Coşkun ile Cumhuriyet savcı, mahkemenin hastane raporlarını getirtmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık ise tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddedip duruşmayı mart ayına erteledi.

Olayın mağduru Buse Güler, duruşma sonrası annesi ve avukatı ile birlikte açıklama yaptı. Duruşmanın kendisi için zor geçtiğini belirten Güler, "Sonuçta bir cani var karşınızda. Onunla göz göze gelmek zordu" dedi. Yaşamına eskisi gibi devam edemediğini de belirten Güler "Kimse bunu hak etmez. Ablasına ve annesine sesleniyorum, sizin de kızınız var, onları düşünün" dedi.



Buse Güler'in avukatı Hilal Özegen Coşkun ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

18 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

21 Mart'ta eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında 4 yerinden ağır yaralanan 22 yaşındaki Buse Güler, 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan saldırgan Cemal Albayrak'ın, iki yıl önce kaçırdığı Buse Güler'i annesinin şikayeti sonrası tekrar baba evine gönderdiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.