Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABER: Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

SON DAKİKA HABER: olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Son dakika gelen haber adeta tüyleri ürpertti. Genç kızın çığlıklarını duyanlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kanlar içerisinde bulunan genç kıza vahşi köpekler saldırdı ve yüzünü parçaladı. 20 yaşındaki genç kızın olayda yüzünde yalnızca gözleri kaldı. Dailymail gazetesinin aktardıklarına göre genç kız yaşam savaşı veriyor. İşte son dakika ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:28 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:41 ABONE OL
Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

SON DAKİKA! KÖPEKLER GÜZELLİK UZMANININ YÜZÜNÜ PARÇALADI

20 yaşındaki Rus güzellik uzmanı, bir saldırı sırasında bir sürü vahşi köpeğin yüzünü yemesinin ardından yaşam mücadelesi veriyor.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Tatyana Loskutnikova, 23 Aralık sabahı Sibirya'nın en doğusundaki Ulan-Ude kentinde yürürken 10 köpek tarafından saldırıya uğradı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Hayvanlar, termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği bölgede, genç kıza saldırarak kıyafetlerini parçaladı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Genç kızın yüzüne de saldıran vahşi köpekler, Tatyana'nın yüzünün neredeyse tamamını yedi. Genç kızı kemiklerine kadar kemiren hayvanlar, çevredekilerin yardıma koşmasıyla dağıldı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Olay yerine ilk ulaşan Alexandra Andreevna, bir sopayla hayvanlara vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler de çitlere vurarak gürültü çıkarmaya ve hayvanları korkutmaya çabaladı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Köpeklerden biri, kurtarma ekibine katılan bir polise saldırdı. Polis memuru hayvanı silahla vurarak öldürmek zorunda kaldı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Kurtarma görevlileri, nihayet Loskutnikova'ya ulaşabildiklerinde, göz kapakları bile sökülmüş halde, yüzünün "tanınmayacak kadar hasar görmüş" olduğunu gördüler.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hali karşısında dehşete düşerken, Tatyana Loskutnikova durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Şu anda yoğun bakımda olan 20 yaşındaki genç kız, ventilatöre bağlı durumda ve bilinci kapalı şekilde tıbbi olarak komaya girmiş halde.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Polis ekipleri, Tatyana'nın ölümcül şekilde yaralanmasına neden olduğuna inandıkları on başıboş köpeği vurdu.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Aşırı derecede saldırgan olan hayvanlara, kuduz bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için kontroller devam ediyor.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Bir hastane sözcüsü, "Kadının vücudunun her bölgesindeki deri ve et parçalanmış durumda" dedi ve detayı ekledi: "Sadece gözleri yüzünde kaldı".

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Cumhuriyet Klinik Hastanesi başhekimi Dr. Igor Shpak, 'Kurban anti-şok tedavisi sonrası yoğun bakımda. Cerrahlar, beyin cerrahları, travmatologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve çene cerrahları hayatını kurtarmak için savaşıyor." dedi.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Başhekim sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasta bize çok ciddi bir durumda, hemorajik ve ağrılı şok geçirerek teslim edildi.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Yüzünde, vücudunda ve bacaklarında çok sayıda yırtık ve ısırılmış yaralar vardı.

Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Hasar yüzdesi son derece yüksek. Kan basıncı son derece düşük."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Korkunç olay! Bu halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA