Son dakika haberi: Depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

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haberi: Depremle ilgili şehir şehir uyardı! ve fay hatlarındaki tehlike...

Beklenen hakkında uyarıları üst üste geliyor. Prof. Dr. , DHA mikrofonlarına depremle ilgili açıklamalarda bulunurken ülkemizde 20 farklı yerde üretme olasılığı yüksek fay hatları olduğunu vurguladı. Sismik boşluk denilen fay hatlarının her an kırılabileceğini ifade eden uzman isim, İstanbul depreminde kırılması beklenen fay hattı hakkında da uyarılarda bulundu. Deprem beklenen şehirleri tek tek açıklayarak uyarılarda bulunan Sözbilir 'Bu bölgelerde deprem olma riski daha yüksek' dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:25 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

Marmara Denizi'nde beklenen hakkında uyarılarında bulunan Profesör Doktor , Türkiye genelinde 20 fay hattının riski taşıdığını açıkladı. Doğu Anadolu Fay'ındaki hatların tehlikeli olduğunu belirten uzman isim il il deprem riski olan yerleri sıraladı. Erzurum, Malatya, Hatay fay hattına dikkat çeken uzman isim Aydın, Denizli, Muğla taraflarında da Milas fay hattının tehlikeli olduğu açıklandı. Balıkesir, Çanakkele, Gökçeada bölümünde de deprem beklendiği vurgulandı. Son dakika haberine göre deprem için dikkat çeken uyarılar geldi.

DEPREM UZMANINDAN SON DAKİKA 'FAY HATTI' UYARISI! İL İL YER BELİRTEREK UYARDI

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , "Türkiye'de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Yeterli derecede gerilim birikmiş artık her an kırılabilecek fay parçaları. Mesela İstanbul Marmara Denizi'ndeki fay, o sınıfta değerlendiriliyor. O yüzden bilim insanları 'Orada her an deprem olabilir' diyor. Gerilim zamanını bitirmiş. 'Her an kırılabilir' deniliyor. Buna rağmen oradaki fay, deprem üretmeden uzun süre de kalabilir" dedi.

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

Aktif bir fay zonunun uzun süre üretmeyen kısmı olan sismik boşluk, deprem olasılığını artırıyor. Çünkü uzun süreli hareketsizlik, gelecekte büyük bir depreme yol açabiliyor. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , uzun süre hareketsiz kalan ve deprem yaratma olasılığının bulunduğu sismik boşluklar hakkında bilgi vererek, "Türkiye ölçeğindeki faylar belirli bir deprem periyoduna göre çalışıyorlar. Yani bir bölgede yeterli derecede gerilim birikmediği sürece, o fay kırılmıyor. Her fayın kendine göre deprem tekrarlama periyodu var. Mesela Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 150 yılla 400 yıl arasında değişiyor, farklı fay segmentlerine göre. Faylardan biri diyelim ki 150 yılda bir kırılıyorsa, bir sonraki kırılma için 150 yıl geçmesi gerekiyor. Batı Anadolu'da biraz daha tembel faylar var.

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

Yaklaşık 1000 yıl, 800 yıl, 2 bin yıl geçmesi gerekiyor, bir fayın tekrar üretebilmesi için. Bu anlamda Türkiye ölçeğinde yaklaşık 20 yerde deprem üretme olası olan fay var. Biz bunlara sismik boşluk diyoruz. Yani yeterli derecede gerilim birikmiş artık her an kırılabilecek fay parçaları. Mesela İstanbul güneyindeki Marmara Denizindeki fay o sınıfta değerlendiriliyor. O yüzden bilim insanları 'Orada her an deprem olabilir' diyor. Gerilim zamanını bitirmiş. O yüzden zamanı doldurduğu için 'Her an kırılabilir' deniliyor. Doğa mutlaka bizim dediğimizi yapmak zorunda değil. Buna rağmen oradaki fay, deprem üretmeden uzun süre daha kalabilir. Büyük deprem üretmeden çok küçük depremlerle enerjisini boşaltabilir. Böyle örneklerde var dünyada" diye konuştu.

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

O BÖLGELERDE DEPREM DAHA OLASI

Açıklamasını sürdüren Prof. Dr. , bilimsel çalışmaların özellikle Kuzey Anadolu Fayı başı ve sonundaki İstanbul tarafıyla, Bingöl- Erzincan arasındaki bölgede yakın zamanda olacağını gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

"Benzer özellik Doğu Anadolu Fayı'nda da var. Yakın zamanda üretme olasılığı olan faylar sınıfında değerlendiriliyor. Özellikle Bingöl tarafları, Maraş, Malatya tarafları ve Antakya tarafları bu sistemin içinde değerlendiriliyor. Adıyaman tarafları da o şekilde, tabii Erzurum taraflarında var, Ağrı taraflarında var. Aydın, Denizli, Muğla taraflarında var. Mesela Muğla taraflarında da önemli problemler var. Mesela Milas fayı gibi, Muğla fayı gibi, Yatağan Fayı gibi faylarda uzun süredir deprem olmadığı ortaya çıktı. Burada deprem tehlikesi ve riski soz konusu. Gökova fayının, Ören segmenti benzer şekilde 2 bin yıldır kırılmayan bir parça. Benzer şekilde Balıkesir il merkezinden geçen Gökçeada segmenti 2 bin yıldır kırılmayan bir parça.

Son dakika haberi: Uzman isim depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

O segment üzerinde Ovacık segmenti de yine uzun süredir kırılmayan bir parça, Türkiye'nin birçok yerinde üretme zamanını doldurmuş ve yeterli gerilimi biriktirmiş faylar var. Yakın bir zamanda tekrar deprem olacak tabii ki deprem kaçınılmaz. Bu anlamda il düzeyinde, ilçe düzeyinde deprem master planını hazırlayıp buna göre uygulamaya koymak ve doğal afet riski tabanlı kentsel dönüşümleri tamamlamak gerekiyor."

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Son dakika haberi: Depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...
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