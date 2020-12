Son dakika haberi: Depremle ilgili şehir şehir uyardı! İstanbul depremi ve fay hatlarındaki tehlike...

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Yeterli derecede gerilim birikmiş artık her an kırılabilecek fay parçaları. Mesela İstanbul Marmara Denizi'ndeki fay, o sınıfta değerlendiriliyor. O yüzden bilim insanları 'Orada her an deprem olabilir' diyor. Gerilim zamanını bitirmiş. 'Her an kırılabilir' deniliyor. Buna rağmen oradaki fay, deprem üretmeden uzun süre de kalabilir" dedi.