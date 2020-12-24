Son dakika haberler: Bu görüntü infial yaratmıştı! O esnaf serbest bırakıldı...

"SUYU TÜKÜRÜP YERE ATTI"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunması alınan Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., "Olay günü önce dükkana gelip, su istedi. Suyu, tükürüp yere döktü. Ardından da dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi.