Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler: Bu mesaja sakın kanmayın! 'Devletten 1000 TL destek' SMS'i ile dolandırdılar!

Son dakika haberler: Bu mesaja sakın kanmayın! 'Devletten 1000 TL destek' SMS'i ile dolandırdılar! Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşları ağına düşürüyor. Sahtekarların son oyunu 'bu kadarına da pes' dedirtti. ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajı gönderdikleri kişilere tuzak kuran çete çökertildi ve 21 kişi gözaltına alındı. Son dakika haberine göre şüphelilerin 35 kişiden 450 bin lira dolandırdığı ve bu paralarla bitcoin aldıkları ortaya çıktı.

DHA Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:34 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:36 ABONE OL

Bursa merkezli 4 ilde polis, 'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla banka hesaplarına girdikleri kişileri dolandıran 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 35 kişinin 450 bin lirasını dolandırdığı, bu parayla da bitcoin aldıkları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok kişinin telefonuna ve sosyal medya hesabına gelen 'Bayrama özel devletten 1000 TL destek başvurusu için indir, kur, yükle' yazılı mesajdaki linke girdikten sonra banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.