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Son dakika | İki genç kız kanlar içinde kaldı! Yardıma çevredekiler koştu...

Son dakika haberi: ’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ve ’e otomobil çarptı. İki kız kanlar içinde kalıp hastaneye kaldırıldı. Genç kızların yaşadığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:25 Son Güncelleme: 24.12.2020 13:09 ABONE OL
Son dakika | İki genç kız kanlar içinde kaldı! Yardıma çevredekiler koştu...

Son dakika haberi: Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İrem Ö. (22) idaresindeki 41 BY 126 plakalı Opel marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ve Gizem Sude Adıgüzel'e (16) çarptı.

Kazanın etkisi ile yere düşen Merve Pala kanlar içinde yere yığıldı. Gizem Sude Özdemir ise kazayı hafif sıyrıklarla attı. Olay yerine gelen ambulans ile Umuttepe Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan kızlardan, kanlar içinde kalan Merve Pala'nın tedavisi halen devam eder, yaşadıkları dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolun karşısına geçmeye çalışıyorlardı, dehşeti yaşadılar... Genç kızların yaşadığı kaza kamerada | Video

Görüntülerde iki kızın karşıdan karşıya geçmek için bekledikleri görülüyor. Bir otomobilin yol vermesinin ardından iki kızın yola çıktıkları sırada, yan tarafından gelen başka bir otomobilin altında kalmaları ve yere düşmeleri görüntülerde yer alıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Son dakika | İki genç kız kanlar içinde kaldı! Yardıma çevredekiler koştu...
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