Son dakika | İki genç kız kanlar içinde kaldı! Yardıma çevredekiler koştu...

Görüntülerde iki kızın karşıdan karşıya geçmek için bekledikleri görülüyor. Bir otomobilin yol vermesinin ardından iki kızın yola çıktıkları sırada, yan tarafından gelen başka bir otomobilin altında kalmaları ve yere düşmeleri görüntülerde yer alıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.