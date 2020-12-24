Son dakika: O görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İranlı Fenomen geri gönderme merkezine getirildi...

Son dakika haberler… Her yaptığı olay olan İran uyruklu fenomen ilk olarak gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani iki gün önce göç işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU…

İlk olarak lüks aracıyla karpuz sattığı görüntülere basında yer verilen Mılad Hatamabadi Farahani, ardından Kağıthane ilçesinde polis aracıyla tur attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu…