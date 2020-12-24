Soyguncular bu kez sert kayaya çarptı

İstanbul Esenyurt'ta yüzleri kar maskeli iki şüpheli, kuyumcu anne ile kızın dükkanlarını açtığı sırada içeri girmeye çalıştı. Şüphelilere karşı koyan anne ve kızın alarmı çalıştırması üzerine soyguncular kaçtı. Anne kız şüphelileri yaklaşık 300 metre kovaladı. Polis, kaçan 2 soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, sabah Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, cadde üzerinde bulunan kuyumcuyu soyma girişiminde bulundu. Kuyumcuya yaklaşan zanlılar, kapıda dükkanı açmaya çalışan anne Yıldız Çakıl Zenbil'e içeri girmesini söyledi. Bu sırada Zenbil'in üniversite öğrencisi kızı Deniz, şüphelilere karşı çıkarak eliyle itip bağırmaya başladı. Anne Zenbil ise kapıyı kapatarak alarmı çalıştırdı. Panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Anne ve kızı, ilk şoku atlattıktan sonra peşlerinden koştuğu şüphelileri yakalayamadı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri iki zanlıyı arıyor.