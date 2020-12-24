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Su içtiği için bir çocuğu döven esnaf serbest kaldı

'nın Eyyübiye ilçesinde bir çocuğun dükkânından sürekli su içmesine sinirlenen ve çocuğu yere vurarak döven şahıs tahliye edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:51 ABONE OL
Su içtiği için bir çocuğu döven esnaf serbest kaldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir çocuğun dükkânından sürekli su içmesine sinirlenen ve çocuğu yere vurarak döven şahıs tahliye edildi. Mahmut A.'nın savunmasında "Sürekli beni rahatsız ediyordu, olay günü de suyu yere tükürdü. Kolum sakat olduğu için yere düştü" ifadelerine yer verirken, avukat sanığın 'kendisini kurtarmak istediğini' iddia etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde dükkânına gelerek, sürekli su içmesine E.B ye sinirlendiği çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi Mahmut Arıcı, 16 Kasım'da gözaltına alınmıştı.Şüpheli şahıs, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmiş ve hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

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Su içtiği için bir çocuğu döven esnaf serbest kaldı
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