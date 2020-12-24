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? 24 Aralık 2020 arıza listesi

, 24 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin arıza programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarında su sıkıntısı çeken vatandaşlar internet üzerinden kesinti programına bakıyor. Ülkemizde gün içinde yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki ? İSKİ 24 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:38 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık su kesintisi programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor.Buna göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.12.2020 13:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 24.12.2020 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.12.2020 17:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.12.2020 17:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.12.2020 16:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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