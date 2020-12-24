İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık su kesintisi programını duyurdu. İSKİ su kesintisi programını güncel olarak resmi sitesinden açıklıyor.Buna göre İstanbul'un belli mahallerine su verilmeyecek. İstanbul SU ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı su kesinti programına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Aralık 2020 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 13:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 24.12.2020 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 17:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2020 17:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.