Tarihi 5 bin yıllık şehrin silüetini bozan yapılar için yıkım kararı

Tarihi ve kültürel dokusuyla ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden izler taşıyan Mardin'de taş ustalığının ince örneklerinin sergilendiği Mardin evleri ile bir ortaçağ görüntüsü veriyor. Son yıllarda bu evlerin üstünde ya da bitişiğinde yapılan betonarme ev ve eklentiler ise tarihi kentin büyüleyici güzelliğine gölge düşürüyor. Gelen şikâyetleri değerlendirmeye alan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi yapıların silüetini bozan yapıların kamulaştırması ve yıkımı için bir çalışma başlattı.

Vali Demirtaş'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Ramazan Baylan, İl Kültür Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Mardin Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, KUDEP Müdürü Servet Abdan ve ilgili yetkililer katıldığı toplantıda Mardin'de tarihi ve kültürel yapıların silüetini bozan yapıların kamulaştırma ve yıkım kararı çıktı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Vali Demirtaş, tarihi dokuların silüetini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Şehrimiz doğal ve tarihi güzellikleriyle ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden biridir. Her yıl şehrimizin turizm potansiyeli artıyor. Tüm kurumlarımızla bunun sürekliliğini sağlamak ve şehrimizi ziyaret eden turistlerin tarihi ve kültürel yapılarımızı rahat rahat görmeleri için bu değerlerimizi gölgeleyen yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Turizm potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. Farklı dil, din ve kültüre sahip insanların yaşadığı tarihi mekânlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mardin'deki görüntü kirliliğine Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör de tepki göstererek, kente gelen yerli yabancı turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikâyetler aldıklarını dikkat çekti. UNESCO'ya aday olan Mardin'deki bu tarihi kirlilik şehrin tarihi dokusuna zarar verdiğini belirten Güngör," Yaklaşık 5 bin yıllık tarihi, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapıtlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri haline gelen Mardin'deki tarihi yapıtların çatı katlarında sonradan yapılan betonarme, demirden derme çatma yapılar, çanak anten ve su depoları benzeri gereçlerin oluşturduğu görüntü kirliği tepkilere neden oluyor" dedi.

TURİSTLER DE ŞİKÂYETÇİ

Kente gelen turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikâyetler aldıklarını ifade eden Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, "Kentte görüntü kirliliği oluşturan ne varsa kaldırılması gerekir. En çok da tarihi yapılar arasında yükselen betonarme evler görüntü kirliliği oluşturuyor. Mardin medeniyetler şehridir. Birçok medeniyetleri barındırmış. Şu anda da medeniyetin beşiği diyebileceğimiz nadir şehirlerden biridir. Maalesef evlerin damlarında bulunan su depoları, anten gibi kirli görüntüler, doğal olarak gelen misafirlerimiz de fotoğraf çektiklerinde o karelerine yansıyor ve ciddi bir şekilde de olumsuz tepkiler de aldık" şeklinde konuştu.