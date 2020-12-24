Tedbirler 4 ilde daha işe yaradı

İZMİR, Trabzon, Hatay ve Samsun valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı görüşmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bu 4 ildeki vaka sayılarındaki düşüş, yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranları şöyle:İzmir'de son bir haftada vaka sayılarında yüzde 30 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 77.Trabzon'da vaka sayıları yüzde 25 düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 72.Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş gözlendi. Yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 80.Hatay'da vaka sayıları yüzde 40 oranında düştü. Yatak doluluğu yüzde 85, yoğun bakım doluluğu yüzde 77. ANKARAÇinlişirket SinoVac'ın ürettiği CoronaVac aşısının Türkiye'de devam eden faz 3 çalışmalarında önemli aşamaya gelindi. Türkiye'nin 24 merkezinde 15 Eylül'den beri sürdürülen faz 3 çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin gönüllüye 10 bin doz aşı uygulandı. Gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Sağlık Bakanlığı, gelecek hafta aşının faz 3 sonuçlarını inceleyerek 'Ara Değerlendirme Raporu'nu hazırlayacak. 40 bini aşkın gönüllünün başvuru yaptığı faz 3 çalışmaları ocak ayının son haftasında tamamlanacak. SABAH'a konuşan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, "Her gün yaklaşık 250 kişi gönüllü olmak için başvuruda bulunuyor. Şu ana kadar gönüllüler üzerinde ciddi bir yan etki oluşmadığını gördük" dedi.