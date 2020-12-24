Tıka basa minibüsten indirilen yolculardan şoke eden hareket!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler fazladan yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan minibüs durduruldu.
Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi. Aracın sürücüsüne yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için ceza kesildi. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.
İNDİRİLDİKLERİ MİNİBÜSE TEKRAR BİNDİRLER
Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, "Neden geri bindiniz?" sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi.