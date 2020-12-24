Tıka basa minibüsten indirilen yolculardan şoke eden hareket!

İNDİRİLDİKLERİ MİNİBÜSE TEKRAR BİNDİRLER



Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, "Neden geri bindiniz?" sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi.