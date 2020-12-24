Uyuşturucu baskınına gittiler! Hem uyuşturucu hem de sahte içki ele geçirdiler

Bir adrese uyuşturucu baskını yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; operasyonda hem 557.14 gram uyuşturucu madde hem de 175 boş şişe ile 24 adet dört litrelik sahte alkol bidonu ele geçirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreste bulunan A.S., H.H., J.B., D.N. ve A.P. isimli Türkmenistan uyruklu beş şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramalarda; 557.14 gram uyuşturucu madde, 175 boş şişe, 24 adet dört litrelik sahte alkol bidonu, 265 adet içki şişesi kapağı, 50 sayfa halinde basılmış şişe etiketi ve bandrolü, alkol derecesi ölçmeye yarayan cihaz ve araba anahtarlığı şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.