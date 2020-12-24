Vahşet çetesinin son üyesi de yakalandı

AYDIN Kuşadası'nda 12 yıl önce kan donduran cinayetler işleyen 10 kişilik çetenin son zanlısı H.D. de saklandığı evde Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. "Canavarca hisle tasarlayarak veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. cezaevine gönderildi. Kuşadası ve çevresine korku salan ve işadamlarını korkutup para almak için rastgele seçtikleri kurbanları vahşice öldüren eski hava korsanı Nusret Akmercan liderliğindeki 10 kişilik çete, 12 yıl önce Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün iki ay süren çalışmasıyla çökertilmişti. Çete lideri Akmercan'ın evinde 11 kişilik gömü listesi bulunmuş, listedeki krokiden yola çıkılarak matbaa işçisi Hüsredin Özçelik (25) ile temizlik işçisi Gürkan Yılmaz'ın (28) cesetlerine gömülü oldukları arazilerde ulaşılmıştı. İHA