Van merkezli yasadışı bahis operasyonu... 21 kişi gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirkete ve 101 şahsın banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488,66 TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Para transferinin tespiti üzerine 46 banka hesabı mahkeme kararı ile bloke edildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucnda 21 Aralık tarihinde 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahsın yakalanmasına yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla ve Şanlıurfa illerinde operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.