Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe...

Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucudan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amaçlı "Not alın not" yazıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki ayrı araçta yapılan detaylı aramada 220 kilo 300 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

2 şahısın arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.