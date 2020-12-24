Van'ın kar canavarları iş başında

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda merkez ve 13 ilçede yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında 580 personel, 187 iş makinası ile 17 şantiye, 23 ekiple gece gündüz demeden zorlu coğrafyaya rağmen karla mücadele eden ekipler, açılmadık yol bırakmıyor. Kurtarma çalışmalarında da ön saflarda yer alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok hastanın zamanında hastaneye yetiştirilmesine de vesile oluyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarında yardımına koşan ekipler yaşanacak büyük tehlikelerin önüne geçmiş oluyor.

85 KİLOMETRE KALDIRIM AĞI

Yüksek rakımlarda amansız mücadele eden ekipler şehir merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Defterdarlık, Hacıbekir, Hastane, İkinisan, Sıhke ve Zübeyde Hanım Caddelerinde kar temizleme çalışması yapıyor. 85 kilometrelik merkez kaldırım ve yol ağını kazalara neden olmamak için süratle temizliyor.

5 BİN TON TUZ KULLANACAK

Gecen yıl içersin de kentte son 26 yılın rekor kar yağışı yaşanırken Büyükşehir Belediyesi sadece şehir merkezinden 15 bin kamyon ile 176 bin metreküp kar taşıdı. Dondurucu soğuklarında yaşandığı kentte 4 bin ton tuz kullanıldı. Bu yıl içinde işini şansa bırakmayan Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede kullanılmak üzere 5 bin ton tuzu kullanılmak üzere ihale usulü ile satın aldı.