Yağmurun başkentinde kaktüs yetiştirdi! Taleplere yetişemiyor!

Almanya'da ticaretle uğraşan Hüseyin Dilsiz, yıllar sonra döndüğü memleketi Rize'de hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı. Zamanla taleplerin çoğalmasıyla çay bahçesini sökerek kurduğu seralarda kaktüs yetiştirmeye başladı. 500 çeşit kaktüs ve 2 bin çeşit çiçek türü yetiştiren Dilsiz, şimdi yoğun talep alıyor.

Yağmurun başkenti olarak anılan Rize'de kaktüs yetiştirmeyi başaran Dilsiz, ilk başlarda herkesin bu fikrine tuhaf baktığını belirterek; "Çay bahçelerimi söktüğümde herkes bu gurbetçi ne yapmaya çalışıyor deseler de daha sonradan tebrik etmeye başladılar ifadelerini kullandı.

Dilsiz; "Çay bahçelerini söktüğümüzde çok şaşıranlar, bana kızanlar olmuştu. Almancı geldi burada çaylıkları söktü dikenli kaktüsler dikecek. Onlar burada olur mu gibi söylentiler oldu. Daha sonra baktılar ki öyle bir şey yaptım… Karadeniz'de yok. Sonra takdir etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİDE KAKTÜSE RAĞBET ARTTI"

Pendemi sonrası kaktüslere olan rağbetin arttığını belirten Dilsiz; "İnsanlar evlerinde daha çok kalınca kaktüs koleksiyonuna yönelenler oldu. Evde Çiçeklerle uğraşmaya başlayanların sayısı arttı. Bizde talepler artınca salon çiçekleri de ekleyip seramızda 2bin çeşit çiçek yetiştirmeye başladık." şeklinde konuştu.