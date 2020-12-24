Yeni evlenen çiftler için ‘Evlilik Hatıra Ormanı’ kuruldu

Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni evlenen çiftler adına fidanlar dikilmesi için Evlilik Hatıra Ormanı kurulması ve çölyaklılar için glütensiz un üretilmesiyle ilgili Harran Üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokol töreninde konuşan Başkan Canpolat, "Şanlıurfa'mıza, Haliliye'mize, insanlığa fayda getirmesini umut ettiğimiz projelerimiz, şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını arttırmak, yeni fidanları toprakla buluşturmak amacıyla yeni evlenen çiftler için Evlilik Hatıra Ormanı kurulması ve çölyaklılar için glütensiz yulaf ve yulaf unu üretilmesiyle ilgili Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile görüştü. Yapılan görüşme sonunda Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde, protokol imza töreni düzenlendi. Hem çölyaklılara glütensiz yulaf unu üretimi hem de yeni fidanları toprakla buluşturulacak hatıra ormanı kurulması protokolüne, Başkan Mehmet Canpolat ile Rektör Mehmet Sabri Çelik katıldı.Karşılıklı atılan imzalarla hayata geçirilen projeler için Başkan Canpolat ve Rektör Çelik, hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, şunları kaydetti:

"Harran Üniversitesi ve Haliliye Belediyesi olarak bugün iki ortak protokol imzaladık. Şanlıurfa'mıza, Haliliye'mize, insanlığa fayda getirmesini umut ettiğimiz bir proje. İlk olarak çölyaklılar için glütensiz un üretimiyle ilgili bir protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte, Harran Üniversitesinde üreteceğimiz unla birlikte çölyaklılara hep birlikte katkı sağlayacağız. İkinci protokolümüz ise Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki uygun görünen bir alanda evlilik ormanı oluşturulması adına yer tahsisi yapılmasını, rektörümüz uygun gördü. Haliliye Belediyesinde evlenen çiftlerimiz adına protokolle belirlenen alan içerisinde her çiftimiz için birer fidanı toprakla buluşturacağız. Bu iki anlamlı projemizi imzalamış bulunmaktayız. Bu vesileyle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e ve yönetimine teşekkür ederim."

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise yapılan protokollerin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile birlikte ortak ne gibi projeler yapabiliriz diye bir süredir görüşmeler yapıyoruz. Nihayet bir evlilik ormanı projesini ve çölyaklılar için de glütensiz yulaf üretimi projesini hayata geçmek üzere başlattık. Bugün itibariyle protokolü imzaladık. Haliliye Belediyesinin personellerine ve özellikle Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum. Güzel bir girişim. Sağ olsun bize diğer alanlarda da, yardım etmeyi taahhüt etti. Kendilerine teşekkür ediyorum."

PROJELERDE NELER VAR?

İmzalanan ilk protokolle; Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınında, gütensiz yulaflı ekmek üretilmesi ve çölyaklılara dağıtılması amacıyla glütensiz yulaf ve yulaf unu üretilmesi sağlanacak. Haliliye Belediyesi ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülecek AR-GE çalışmalarıyla glütensiz yulaf unu temin edilmesi hedefleniyor.

İkinci protokolle ise daha yeşil bir Haliliye ve yeni fidanları toprakla buluşturarak, yeşil alan miktarını arttırmak hedefiyle Haliliye Belediyesi Evlilik Hatıra Ormanı kurulması planlandı. Protokol kapsamında Harran Üniversitesi tarafından yer tahsisi yapılan alanda, Haliliye Belediyesinde nikah işlemlerini yapacak çiftler adına birer fidan toprakla buluşturulacak.