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'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'nin ilçesinde meydana gelen kaza'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:03 ABONE OL
Yüksekova'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kaza'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Dara yönetiminde ki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza'da sürücü Murat Dara hayatını kaybederken, araçta bulunan Yalçın Dara ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Murat Dara ve yaralanan Yalçın Dara isimli vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yüksekova'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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