2 aydır koronavirüs tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti

Konya'da 2 aydır koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki 2 çocuk babası Uğur Topçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan hemşire Uğur Topçu, yaklaşık 2 ay önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 1 aydır da entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yatan Uğur Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sosyal medyadan "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Uğur Topçu'nun Covid-19 nedeni ile genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim" mesajını paylaştı.